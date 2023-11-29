В ЦБ не видят ускорения годовой инфляции

Директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов отметил, что показатель инфляции сейчас составляет 7,4%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит существенного ускорения инфляции, в годовом выражении она находится у верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%. Об этом заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов в кулуарах конференции "Инвестиции 2024 - идеи и стратегии в меняющемся мире".

"(Инфляция сейчас - прим. ТАСС) 7,4%, пока мы видим, что инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона 7-7,5%" - сказал он. "Мы ориентируемся на верхнюю границу нашего диапазона в настоящий момент", - добавил глава департамента.

В конце октябре Банк России обновил свой прогноз по инфляции. Согласно прогнозу, по итогам 2023 года инфляция сложится в диапазоне 7-7,5%. При этом с учетом проводимой регулятором денежно-кредитной политики ЦБ ожидает снижения инфляции до 4-4,5% в 2024 году и ее пребывания вблизи 4% в дальнейшем. Кроме этого, зампред Банка России Алексей Заботкин ранее отмечал, что пик годовой инфляции будет пройден примерно весной - летом 2024 года.