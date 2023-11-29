Дума одобрила в I чтении единые правила арендной платы за участки в госсобственности

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на закрепление единого подхода к определению размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Документ был инициирован правительством РФ.

Проект закона предусматривает, что арендная плата за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка. Исключение составляют арендная плата в случае предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по результатам аукциона; арендная плата за участок, на котором расположен объект культурного наследия, который приватизирован путем продажи на конкурсе (в соответствии с Земельным кодексом РФ, в этом случае арендная плата составляет 1 рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса по продаже указанного объекта), а также иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

Как пояснил председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, такой механизм позволит как обеспечить прозрачность расчетов, так и избежать при расчете арендной платы правовых разночтений, затрудняющих процесс эффективного использования земельных участков на правах аренды.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.