Головченко считает необходимым оперативно обеспечить реальную интеграцию в промполитике СГ

Также, по словам премьер-министра Белоруссии, нужно решить задачи по созданию единого IT-ландшафта Союзного государства

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости оперативно обеспечить реально осязаемую белорусско-российскую интеграцию в промышленной политике, решить задачи по созданию единого IT-ландшафта Союзного государства.

"Необходимо максимально оперативно обеспечить реально осязаемую интеграцию в промышленной политике двух стран. Полностью сделать безбарьерным взаимный доступ к закупкам и субсидиям, согласовать единые меры защиты внутреннего рынка Союзного государства, что обеспечит стремительное расширение кооперационных связей и дальнейший рост выпускаемой совместной продукции с высокой долей локализации производства", - сказал Головченко на заседании Совета министров Союзного государства.

По его словам, в этой работе надо "ставить амбициозные цели". "Самые сложные этапы, считаем, что прошли достойно, далее необходимо принимать системные меры по повышению технологической независимости создавать собственные технологии, которые превосходили бы иностранные", - сказал Головченко.

По мнению премьера, в увязке с этим "предстоит решить ряд задач по созданию единого IT-ландшафта Союзного государства с приоритетным использованием собственных научно-технических разработок и продвижению отечественного софта".

"Мощный импульс созданию единого цифрового пространства придаст взаимное признание электронной цифровой подписи, уверен, что мы до конца текущего года сможем выйти на подписание соответствующего международного договора", - сказал Головченко.