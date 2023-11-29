Госдума уточнила в I чтении регулирование корпоративных отношений в непубличных обществах

Председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что разработанные антикризисные меры призваны ускорить принятие корпоративных решений

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании регулирования корпоративных отношений в непубличных обществах. Законопроект был инициирован группой депутатов.

Законопроектом предлагается, в частности, установить, что уставом непубличного общества может быть предусмотрена передача в компетенцию коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров. Речь идет о таких вопросах, как назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора), выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, разработанные антикризисные меры призваны ускорить принятие корпоративных решений. "В случае принятия закона станет возможной передача вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию коллегиального исполнительного органа - правления или дирекции - непубличного общества. Необходимо будет включение соответствующих положений в устав общества. Также законопроектом определяется перечень вопросов, которые не могут передаваться общим собранием акционеров на решение коллегиального исполнительного органа общества. Эти вопросы связаны, в частности, с реорганизацией и ликвидацией общества, увеличением и уменьшением уставного капитала, утверждением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества", - отметил Гаврилов.

По его словам, важным является установление запрета на передачу этих вопросов единоличному исполнительному органу, то есть директору, генеральному директору общества. "Законопроект также предусматривает запрет на исполнение членами правления общества полномочий председателя совета директоров. Сейчас акционерное законодательство содержит такой запрет только в отношении председателя правления общества", - отметил Сергей Гаврилов.