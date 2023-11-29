"Казтрансойл" увеличит в ноябре поставки казахстанской нефти в Германию на 54%

Объем вырастет с запланированных 100 тыс. тонн до 154 тыс. тонн, сообщили в компании

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" в ноябре увеличит поставки нефти в Германию с запланированных 100 тыс. тонн до 154 тыс. тонн, или на 54%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию увеличится с запланированных 100 тыс. тонн до 154 тыс. тонн", - говорится в сообщении.