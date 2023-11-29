Избранный президент Аргентины назвал министром экономики Луиса Капуто

Чиновник уже возглавлял Минфин и Центробанк страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей выбрал будущим министром экономики Луиса Капуто .

"Председатель правительства Николас Поссе и Луис Капуто провели встречи с представителями Министерства финансов США и Международного валютного фонда. Мне сообщили, что встреча в Минфине прошла замечательно, они прекрасно понимают проблемы Аргентины. <...> Министр экономики Луис Капуто смог подробно обсудить эти темы", - сказал в эфире радио Mitre Милей, вернувшийся в среду из США.

Избранный президент сообщил, что Капуто и Поссе остались в Вашингтоне для проведения других встреч.

Капуто был министром финансов с января 2017 года по июнь 2018 года. С июня по сентябрь 2018 года он возглавлял ЦБ.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, считает необходимым упразднить ЦБ для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США. Инаугурация пройдет 10 декабря.