Бюджет Брянской области на 2024 год сформировали с профицитом в 100 млн рублей

На образование в 2024 году запланировано 22,8 млрд рублей, социальную политику - 19,4 млрд рублей, на здравоохранение выделят 8,3 млрд рублей, спорт - 2,7 млрд рублей

БРЯНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Брянская областная Дума приняла во втором и третьем чтениях проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы превысят расходы на 100 млн рублей и составят 86,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба облдумы.

"С учетом поправок основные характеристики бюджета на будущий год выглядят следующим образом: доходы составят 86,5 млрд рублей, расходы - 86,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Галина Петушкова отметила, что данных показателей удалось достичь за счет роста объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и корректировки источников финансирования областного бюджета. "Доходы казны увеличены в 2024 году почти на 6 млрд рублей, в 2025 году - на более чем 7 млрд рублей, в 2026 году - на 5,7 млрд рублей", - пояснила она.

Принятый бюджет носит социальный характер. На образование в 2024 году запланировано 22,8 млрд рублей, социальную политику - 19,4 млрд рублей, на здравоохранение выделят 8,3 млрд рублей, спорт - 2,7 млрд рублей.

"В результате удалось эффективно распределить финансы, направив их на реализацию стратегических поручений нашего президента Владимира Владимировича Путина, достижение национальных целей, дальнейшее развитие региона и, конечно, исполнение социальных обязательств, в том числе - поддержку участников специальной военной операции и членов их семей", - отметил председатель облдумы Валентин Суббот.