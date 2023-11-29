Госдума вводит выплату процентов с неначисленной задержанной зарплаты

Как отметили авторы инициативы, зачастую при рассмотрении трудовых споров суды обязывают работодателей выплатить проценты непосредственно с начисленных работнику выплат

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством в октябре. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 11 апреля.

КС РФ признал не соответствующей основному закону часть первую ст. 236 Трудового кодекса, которая касается материальной ответственности работодателя за задержку выплаты зарплаты и других причитающихся работнику выплат. По действующим нормам, работодатель обязан выплатить работнику проценты при нарушении установленного срока таких выплат. При этом проценты рассчитываются за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Как отмечается в постановлении КС РФ, "по смыслу, придаваемому ей судебным толкованием, <…> данная норма не обеспечивает взыскания с работодателя процентов (денежной компенсации) в случае, когда полагающиеся работнику выплаты <…> не были начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение".

Как указывали авторы инициативы в пояснительной записке, зачастую при рассмотрении трудовых споров суды обязывают работодателей выплатить проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не применяя ст. 236 ТК РФ к суммам, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора.

В связи с этим законопроект предлагает уточнить ст. 236 ТК РФ, установив, что проценты подлежат взысканию с работодателя "и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение". "При этом размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных денежных сумм со дня, следующего за днем, когда в соответствии с действующим правовым регулированием эти выплаты должны были быть выплачены при своевременном их начислении, по день фактического расчета включительно", - указывается в пояснительной записке к документу.