В Омске благодаря реализации инвестпроекта создадут 1 200 рабочих мест

На предприятии будут производить сверхпрочные, высокотемпературные, с новыми улучшенными свойствами композитные материалы

ОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Титан" приступила к строительству в Омске предприятия по производству импортозамещающих композитных материалов. Как сообщила пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на губернатора Виталия Хоценко, реализация проекта создаст около 1,2 тыс. рабочих мест и значительно увеличит налоговые поступления в бюджет региона.

"Президент России ставит перед промышленниками задачи по импортозамещению, укреплению технологического суверенитета страны. Группа компаний "Титан" с партнерами, с ВЭБ.РФ, правительствами Российской Федерации и Омской области запланировали реализовать масштабный проект. В результате планируется создать 1 000 - 1 200 новых рабочих мест, реализация инвестпроекта обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет", - цитирует пресс-служба Хоценко.

Председатель совета директоров ГК "Титан" Михаил Сутягинский сказал журналистам, что на предприятии будут производиться сверхпрочные, высокотемпературные, с новыми улучшенными свойствами композитные материалы. "Мы видим сегодня рост в автомобильной промышленности, у нас восстанавливается собственное авиа- и судостроение. Поэтому у нас будут как раз те новые виды пластиков, которые требует нынешнее время", - сказал он.

По словам первого заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Николая Цехомского, нефтехимическая отрасль имеет сегодня огромное значение для России. "Для технологического суверенитета нам очень важны глубокие переделы (глубокая переработка - прим. ТАСС) в химии, - сказал он журналистам. - Сегодня у нас общий объём проектов с нашим участием в газохимии и нефтехимии составляет примерно 10 трлн рублей, где ВЭБ финансирует около 2 трлн рублей. То есть это большие объемы, колоссальные проекты".

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГК "Титан", проект предусматривает строительство комплекса производства и переработки олефинов. Это предприятие будет перерабатывать углеводородное сырье в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат и продукты их переработки (бутадиен, бензол, этиленгликоли, полиэтилен, окись пропилена, пропиленгликоли, полиэфирполиолы, полипропилен).

Сутягинский уточнил, что новый комплекс обеспечит омскую площадку ГК "Титан" своим сырьем. Это позволит закрыть потребности предприятия и увеличить почти в два раза мощность завода "Омский каучук". "Мы также планируем, что в нашу особую экономическую зону ("Авангард" - прим. ТАСС) будет привлечено минимум 40 резидентов, потому что мы будем поставщиками сырья", - подчеркнул он.