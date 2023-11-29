Власти Литвы одобрили предоставление Украине €2 млн на финансирование вывоза зерна

О взносе, который сделает Вильнюс в международную программу, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните впервые упомянула на прошлой неделе во время визита на Украину

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Литва в рамках международной программы "Зерно Украины" выделила €2 млн на финансирование его вывоза. Решение об этом на своем заседании приняло правительство балтийской республики, сообщила его пресс-служба.

"Инициатива "Зерно Украины" играет важную роль по смягчению негативных последствий войны для мирового продовольственного рынка и укрепления возможностей Украины экспортировать зерно, на что Литва направляет €2 млн", - говорится в сообщении.

О взносе, который сделает Вильнюс в международную программу, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните впервые упомянула на прошлой неделе во время визита на Украину.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа украинские ВМС объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".