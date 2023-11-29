В Москве число самозанятых выросло на 271 тыс. с начала 2023 года

Общий доход московских самозанятых за время действия налогового режима превысил 889 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Количество самозанятых в Москве увеличилось на 271 тыс. с начала 2023 года, общий доход с начала действия специального налогового режима в 2019 году превысил 889 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В ведомстве отметили, что с 2019 года в столице начал действовать специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

"На 1 ноября в столице работали 1,5 млн плательщиков налога на профессиональный доход, это 17% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За 10 месяцев этого года их количество увеличилось на 271 тыс. человек. Общий доход московских самозанятых за время действия налогового режима превысил 889 млрд рублей, из них более 294 млрд рублей они заработали в январе - октябре 2023 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития города, наиболее популярными видами деятельности самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

"За январь - октябрь 2023 года плательщики налога на профдоход в столице выдали клиентам 77,8 млн чеков - на 22% больше, чем годом ранее. При этом средний размер чека вырос на 12% - до 3 132 рублей", - добавили в пресс-службе.