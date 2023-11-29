В ЦБ сообщили, что рост ВВП РФ в III квартале оказался выше ожиданий

Директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов заявил, что ЦБ пока не планирует менять свой прогноз

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП по результатам третьего квартала 2023 года оказался выше ожиданий, однако ЦБ РФ пока не планирует менять свой прогноз, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов в кулуарах конференции "Инвестиции 2024 - идеи и стратегии в меняющемся мире".

"Поживем-увидим, мы официальный прогноз не меняем, у нас следующий прогноз будет уже в следующем году. Должен отметить, что результаты третьего квартала, цифры ВВП, которые Росстат опубликовал, оказались лучше, чем ожидалось", - сказал Морозов.

В октябре Банк России повысил прогноз по росту ВВП в 2023 году до 2-2,7% с 1,5-2,5% в сентябре. При этом обновленный прогноз предполагает рост ВВП в 2024 году на 0,5-1,5%, 1-2% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году.

Ранее Росстат предварительно оценил рост ВВП России в третьем квартале 2023 года на уровне 5,5% и подтвердил оценку роста показателя во втором квартале в 4,9%.