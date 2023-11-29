Росатом назвал строительство БелАЭС знаковым событием для российской атомной отрасли

Как отметил гендиректор госкорпорации, несмотря на санкции и напряженную обстановку в мире, Росатом строит 22 больших блока в семи странах мира

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" видит в строительстве БелАЭС знаковое событие для российской атомной отрасли. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации Николай Спасский.

"Для российской атомной отрасли без преувеличения это самый приоритетный проект. Это первая атомная станция поколения "3+", построенная за пределами России. Для нас это абсолютно знаковое событие", - сказал Спасский журналистам на заседании комиссии стран СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, проходящем на БелАЭС. Видеофрагмент его выступления опубликовала пресс-служба Минэнерго.

Гендиректор госкорпорации отметил, что Росатом, несмотря на санкции и напряженную обстановку в мире, строит 22 больших блока в семи странах мира, покрывая таким образом почти 80% мирового рынка сооружения атомных энергоблоков. По его словам, это связано с тем, что атомная энергетика является чистой, зеленой и безопасной.

Заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк напомнил, что строительство БелАЭС завершено после введения в промышленную эксплуатацию второго энергоблока, но, как было заявлено ранее, Белоруссия и Росатом продолжат сотрудничество. "Совместно с госкорпорацией "Росатом" подготовлен пакет документов о дальнейшем сотрудничестве не только в атомной энергетике с учетом эксплуатации АЭС, но и по иным направлениям", - сказал Михадюк. По его словам, стороны подготовили межправительственный документ, который вскоре подпишут.

Ранее стало известно, что Росатом предложил Белоруссии программу сотрудничества в области атомных и других проектов. В частности, они касаются развития ядерной медицины, экологии, цифровизации, возможности использования аддитивных технологий (трехмерной печати) и композитных материалов.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. В текущем году также введен в промышленную эксплуатацию второй энергоблок.