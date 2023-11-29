Аграриям Вологодской области в 2023 году одобрили льготные кредиты на 5,5 млрд рублей

В 2022 году власти области сообщали о выделении льготных кредитов в 3,2 млрд рублей

ТАСС, 29 ноября. Льготные кредиты в объеме 5,5 млрд рублей одобрены аграриям Вологодской области в текущем году, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов.

"В этом году сельхозтоваропроизводителям региона одобрено более 5,5 млрд рублей льготных кредитов. К настоящему моменту предприятиями получено уже более 3,2 млрд кредитных средств. В том числе 2,2 млрд - на закупку сырья, ГСМ, удобрений, посадочного материала, запчастей для ремонта техники, кормов, лекарственных препаратов, уплату страховых взносов и еще 1 млрд рублей - на приобретение техники, а также строительство и модернизацию оборудования", - привела слова врио губернатора его пресс-служба.

В 2022 году власти области сообщали о выделении льготных кредитов в 3,2 млрд рублей.

Агропромышленные предприятия региона могут взять льготный кредит по ставке 1-5%. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до одного года, инвестиционный - на срок от 2 до 15 лет. При этом государство возмещает банкам разницу между льготной и рыночной ставками.

В связи с ростом ключевой ставки до 15% годовых и работой по актуализации потребности в субсидиях по ранее принятым обязательствам прием реестров потенциальных заемщиков был приостановлен с 30 октября и возобновился 17 ноября. За первую неделю возобновления приема реестров профильный департамент области совместно с уполномоченными банками направили в Минсельхоз РФ заявки на 790 млн рублей.

Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление - животноводство. Аграрии полностью обеспечивают потребности региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость регионального рынка в 1,6 раза, молочная продукция поставляется в 60 регионов РФ и зарубежные страны.