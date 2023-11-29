Россия в 2024 году проведет в Южной Корее и Китае эксперименты с материалом для ИТЭР

Как отметил директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников, материал первой стенки термоядерного реактора должен отвечать семи требованиям

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября /ТАСС/. Российские специалисты во второй половине 2024 года планируют провести в Китае и Южной Корее эксперименты с уникальным отечественным материалом, который может быть использован в ключевой системе строящегося мировым сообществом во французском Кадараше Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), сообщил ТАСС директор проектного центра ИТЭР (входит в Росатом) Анатолий Красильников.

"Выбор материала для первой стенки термоядерного реактора, где будет магнитным полем удерживаться плазма, - это суперсрочная тема. Мы первые образцы материала изготовим до нового года и до апреля месяца проведем первые эксперименты в России, в ТРИНИТИ [Троицком институте инновационных и термоядерных исследований] и в МИФИ (опорный вуз Росатома - прим. ТАСС). Затем по договоренности с партнерами в Китае и Южной Корее мы планируем во второй половине 2024 года провести на их токамаках испытания материала. Дело в том, что там можно удерживать плазму достаточное время, чтобы проверить все необходимые свойства материала", - сказал он в кулуарах III Конгресса молодых ученых.

Материал первой стенки термоядерного реактора ИТЭР должен отвечать семи требованиям, среди которых жаростойкость, прочность, теплопроводность, электропроводность и другие. По словам руководителя ИТЭР-Россия, уникальный материал уже был представлен участникам проекта и "произвел на них колоссальное впечатление".

"Все партнеры заинтересованы в том, чтобы мы изготовили образцы и сами приехали к ним и испытали. Мы никому ничего не отдадим, но начать совместную программу по исследованиям и разработке можем", - сказал он.

О проекте ИТЭР

ИТЭР - первый в мире Международный термоядерный экспериментальный реактор, строящийся усилиями международного сообщества в Провансе, близ Марселя. В основе реактора - отечественная технология токамак (тороидальная камера с магнитными катушками), разработанная в 50-е годы прошлого столетия академиками И. Е. Таммом и А. Д. Сахаровым. Цель ИТЭР - продемонстрировать научную и техническую возможность получения человечеством термоядерной энергии для мирных целей.

Строят реактор совместно Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Европа вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, - по 9%. Российские предприятия отвечают за производство 25 уникальных систем будущей установки.

О Конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 до 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.