Более 70 компаний стали резидентами Сириуса с момента его основания

Эти организации занимаются проектами по разработке оборудования и программного обеспечения, заявил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Статус резидента инновационного научно-технологического центра "Сириус" с момента его основания получили 73 компании. Об этом сообщил на площадке третьего конгресса молодых ученых (КМУ) в парке науки и искусства "Сириус" глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"На сегодня на федеральной территории работает инновационный научно-технологический центр. Здесь задействовано 73 компании со статусом резидента. У них у всех уникальные проекты по разработке оборудования, программного обеспечения. Наша цель - сделать так, чтобы выпускники научно-технологического университета "Сириус" и те, кто приезжают на аспирантские программы, реализовывали проекты, открывали свои компании на территории Сириуса. И у этой работы огромный потенциал, видимый эффект от которой будет достигнут через несколько лет", - сказал Плишкин.

По его словам, рост экономики федеральной территории возможен при комплексном подходе. "Когда мы говорим о Сириусе в целом, то мы говорим о комплексе, куда приезжают учиться студенты, туристы едут на программы "Умного туризма", инноваторы реализуют на данной территории свои проекты, а ученые проводят исследования в лабораториях - все это несет в себе большой синергетический эффект. Пример такой работы - создание научно-технологического кампуса на федеральной территории", - добавил спикер.

Федеральная территория "Сириус" - это городская экосистема, где развиваются образовательный центр, Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, строится концертный комплекс мирового уровня, научно-технологический кампус университета "Сириус".

Третий конгресс молодых ученых (КМУ) работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.