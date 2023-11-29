Госдума дает корпорации "Туризм. РФ" право на сделки с госземлями

Согласно соответствующему законопроекту, корпорации, в частности, разрешат проводить аукционы на право заключения договоров аренды находящихся в федеральной собственности земельных участков для целей развития туризма

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, наделяющий акционерное общество "Корпорация Туризм. РФ" правом совершать сделки с находящимися в собственности РФ земельными участками в целях создания объектов туристской индустрии.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в октябре этого года. Изменения вносятся в закон "О содействии развитию жилищного строительства". Законопроект подготовлен в соответствии с общенациональными целями и инструментами развития туризма в РФ, предусмотренными стратегией развития туризма до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства РФ.

Изменения позволят корпорации выступать агентом РФ и от своего имени совершать сделки с находящимися в федеральной собственности земельными участками. Кроме того, ей разрешат проводить аукционы на право заключения договоров аренды находящихся в федеральной собственности земельных участков для целей развития туризма.

АО "Корпорация Туризм. РФ" было создано в 2020 году по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Как подчеркивается в пояснительной записке, законопроект позволит сформировать унифицированный подход к реализации инвестиционных проектов в целях развития туризма и сократить время на выделение земельных участков. Под содействием развитию туризма разработчики понимают создание объектов отдыха, санаторно-курортного лечения, общественного питания, объектов познавательного и развлекательного назначения, а также иных объектов, предназначенных для работы туристской инфраструктуры.