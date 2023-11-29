"Казтрансойл" планирует в 2024 году утроить транзит российской нефти в Узбекистан

Этот показатель намерены увеличить со 154 тыс. тонн до 500 тыс. тонн

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" намерен в 2024 году в три раза увеличить транзит российской нефти в Узбекистан - со 154 тыс. тонн до 500 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания Sanoat Energetika Guruhi (Республика Узбекистан) подала заявку в АО "Казтрансойл" на 2024 год на транзит 500 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан с возможностью увеличения до 1 млн тонн", - сказал директор департамента транспортировки АО "Казтрансойл" Абай Бейсембаев, слова которого приводятся в сообщении. В связи с этим в 2024 году ожидается увеличение объема транзита российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан до 500 тыс. тонн.

В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" составляет 154 тыс. тонн. В январе-октябре 2023 года АО "Казтрансойл" осуществило транзит 104 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан.