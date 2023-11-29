Wildberries начал скрывать негативные отзывы, которые не относятся к товару или продавцу

Компания проанализировала тысячи отзывов и обучила модель, которая определяет, относится или нет отзыв к товару или продавцу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries начал скрывать в карточках товаров на маркетплейсе негативные отзывы, которые не относятся к продукции или продавцу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Вчера, 28 ноября, Wildberries начала скрывать в карточках товара на витрине маркетплейса негативные отзывы, которые не относятся к продавцу или товару. Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга карточки товара", - сообщили в пресс-службе.

Компания проанализировала тысячи отзывов и обучила модель, которая определяет, относится или не относится отзыв к товару или продавцу. С помощью технологии машинного обучения можно проверить, к чему относится комментарий клиента.

"Если весь отзыв с низкой оценкой не относится к товару, то мы автоматически скрываем его и не учитываем в рейтинге. Например, пользователь не доволен работой ПВЗ (пункта выдачи заказов - прим. ТАСС), а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца", - пояснили в Wildberries.

В пресс-службе также добавили, что подобные отзывы скрываются еще и потому, что покупатели не всегда читают текст комментария: иногда пользователи просто смотрят отзывы с оценками.