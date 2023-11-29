ФАС и Минэнерго предложили норматив продаж на бирже в 10% для нефтехимии

В список такой продукции вошли ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол и фенол синтетический технический

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ФАС России и Минэнерго предлагают установить минимальный объем продаж на биржевых торгах в 10% для некоторых товаров химии и нефтехимии для компаний, занимающих доминирующее положение на соответствующих оптовых товарных рынках. Это следует из проекта совместного приказа ведомств, размещенного на портале правовой информации.

В список такой продукции вошли ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол и фенол синтетический технический. Норматив в 10% обусловлен необходимостью создания ликвидности биржевых торгов, позволяющих сформировать репрезентативные индикаторы в национальной валюте, которые сейчас отсутствуют на внутреннем рынке товаров химической и нефтехимической промышленности, отмечается в сводном отчете к документу. Это также позволит создать открытый биржевой канал сбыта на цифровых платформах, обеспечивающего заключение договора в национальной валюте, и предоставит компаниям возможности нивелирования рисков нарушения антимонопольного законодательства.

"ФАС России и Минэнерго продолжают работу по совершенствованию биржевой торговли. С учетом предложений потребителей и производителей ведомства разработали совместный приказ. Он определяет перечень товаров, которые будут реализовываться на бирже. В него вошли ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол синтетический технический. Норматив - не менее 10% от объемов продаж на территории РФ для каждого производителя, занимающего доминирующее положение, за последние три года", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС, отметив, что норма расширит линейку возможностей для реализации товаров.

"Согласно имеющейся в ФАС России информации большинство химических и нефтехимических компаний в настоящее время устанавливают цены на внутреннем рынке в привязке к экспортным котировкам", - сказано в сводном отчете. ФАС проводит совещания с участниками рынка и дает соответствующие рекомендации по преимущественному удовлетворению потребностей внутреннего рынка товарами по доступным, экономически обоснованным ценам, и неприменению ценовых индикаторов зарубежных рынков. Однако это является, по сути, "ручным" регулированием для обеспечения рынка нефтехимией, а в условиях рыночной экономики требуется развитие механизма саморегулирования рынка.

По данным ФАС, на рынке производства и реализации химической и нефтехимической продукции работают более 20 компаний, крупнейшими из которых выступают группы компаний "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Сибур" и "Титан".

Что касается международного опыта, то, согласно сводному отчету, в настоящее время в мире насчитывается примерно 150 товарных бирж, на которых торгуется около 70 видов товаров, в том числе энергетическое и промышленное сырье. "Крупнейшие международные товарные биржи представлены в основном биржами США, Великобритании, Франции, стран Азии. В настоящее время в Китае активно развивается биржевая торговля многими товарами, в числе особо химической и нефтехимической промышленности", - говорится в документе. Успешно функционируют товарные биржи и в государствах - членах ЕАЭС.

О выводе нефтехимии на биржу

В середине сентября на полях ВЭФ-2023 замглавы ФАС Виталий Королев сообщил, что антимонопольное ведомство совместно с Минэнерго России разработали приказ о выводе на биржу некоторых нефтегазохимических товаров, он проходил согласование. Позднее в ФАС сообщали, что ожидают принятия приказа о выводе на биржу ряда товаров нефтегазохимии до конца 2023 года. Приказ предусматривает реализацию на бирже таких товаров, как ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол.

Королев отмечал, что после вывода этих товаров на биржу может быть рассмотрен вопрос о расширении линейки нефтегазовой продукции на биржевых торгах. По его словам, это позволит обеспечить рыночное ценообразование и сформировать внутренние индикаторы для нефтегазохимических товаров.