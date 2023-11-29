В Ульяновске планируют реализовать проект по выпуску систем автобезопасности

Объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей

ТАСС, 29 ноября. ПАО "Соллерс" реализует в Ульяновской области проект по производству систем безопасности для автомобилей с объемом инвестиций в размере 1,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано на выставке-форуме "Россия", сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских.

"С компанией "Соллерс" <…> сегодня подписали соглашение о новом проекте, инвестиции - порядка 1,5 млрд рублей. Проект предусматривает создание производства по системам пассивной безопасности для автомобилей. Речь идет о подушках безопасности, полностью, со 100-процентной локализацией производства рулевой колонки, <…> самого руля, это и ремни безопасности. Таких производств у нас в России еще нет", - отметил Русских.

По его словам, выпускаемая продукция будет использоваться не только для производства автомобилей в Ульяновской области, но и будет поставляться на другие автозаводы в России. Генеральный директор ПАО "Соллерс" Николай Соболев назвал проект уникальным для российского автопрома, прежде всего, с точки зрения уровня локализации компонентов.

"Мы собираемся производить подушки безопасности, рули, <…> электронную систему управления системой безопасности и ремни безопасности. Уровень локализации будет очень высокий, включая локализацию магниевых сплавов, которые еще до этого никогда в России не делали. <…> Планируем запустить производство в первом квартале 2025 года", - сообщил Соболев.

Инвестиции в автоагрегатный завод

Русских также сообщил, что с Фондом развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) подписано соглашение, предусматривающее обновление станочного парка Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ).

"Последние несколько десятков лет не было инвестиций в основной капитал [Димитровградского автоагрегатного завода]. И сегодня подписано с [федеральным] Фондом развития промышленности соглашение об инвестициях порядка 4 млрд рублей. Деньги пойдут непосредственно на обновление станочного парка", - отметил Русских.

Он добавил, что продукция ДААЗ, соответствующая "всем требованиям сегодняшнего времени", будет поставляться, в том числе, в компании-автопроизводители, которые приходят в Россию и "занимают ниши, которые до этого были заняты европейскими компаниями".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.