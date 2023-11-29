В Петербурге отказались от лизинга электробусов в пользу прямой закупки

В ГУП "Пассажиравтотранс" сообщили, что меры связаны с ключевой ставкой ЦБ и ставкой лизинговых компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Аукцион по покупке электробусов-гармошек особо большого класса отменили в Петербурге, "Пассажиравтотранс" принял решение отказаться от лизинга и осуществить прямую закупку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия, а также информация появилась на сайте госзакупок.

"В связи с тем, что ключевая ставка ЦБ имеет тенденцию к росту, растет и ставка лизинговых компаний. На данном этапе целесообразнее осуществить прямую закупку у производителя", - сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского ГУП "Пассажиравтотранс".

В пресс-службе добавили, что позже будет объявлен аукцион на поставку электробусов большого класса взамен особо большого класса. В настоящее время только два производителя электробусов особо большого класса имеют одобрение типа транспортного средства и, следовательно, могут участвовать в аукционе. Среди производителей электробусов большого класса потенциальных участников пять.

Это уже вторая за месяц отмена торгов по контракту на закупку автобусов. Первый конкурс объявили в начале ноября, но уже через две недели организаторы его отменили. Новый конкурс, оформленный по менее строгому 223-ФЗ о госзакупках вместо 44-ФЗ, был объявлен 15 ноября.

Согласно условиям договора с начальной ценой 4,2 млрд рублей, победитель аукциона должен был поставить 40 низкопольных двухсекционных электробусов большого класса на условиях финансовой аренды (лизинга) в парк до ноября 2024 года. Запас хода у электробусов на одной полной зарядке должен быть не менее 240 км, указывалось в техническом задании.