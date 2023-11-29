В Мурманске для покрытия дефицита бюджета предлагают продать часть акций горпредприятий

Дефицит городского бюджета в 2024 году составляет более 1,2 млрд рублей

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Дефицит городского бюджета Мурманска в 2024 году, который составляет более 1,2 млрд рублей, предлагается покрыть за счет продажи части акций муниципальных предприятий. Об этом сообщил глава Мурманска, председатель городского совета депутатов Игорь Морарь.

"Бюджет напряженный. Планируется, что в 2024 году доходы городской казны составят 21 882 183, 8 тыс. рублей, расходы - 23 128 836, 7 тыс. рублей, дефицит - 1 246 652,9 тыс. рублей. Администрация города предлагает в качестве источника покрытия дефицита поступление средств от продажи акций акционерных обществ", - написал Морарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, в частности, предлагается приватизировать АО "Фармация Мурманска", которое владеет крупнейшей сетью городских аптек, однако часть акций оставить во владении муниципалитетом. "По предложению депутатов администрация города планирует внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества относительно АО "Фармация": чтобы продолжать реализацию социально значимых направлений деятельности этого предприятия, предлагается сохранить за городом часть акций и внести изменения в Устав организации", - написал Морарь.

Главный финансовый документ Мурманска будет рассмотрен на заседании Совета депутатов в первом чтении 30 ноября. 5 и 7 декабря депутаты заслушают доклады профильных комитетов администрации Мурманска по проекту бюджета.