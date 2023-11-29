Даванков предложил Росстату скорректировать методику оценки "индекса оливье"

Вице-спикер Госдумы также выступил с предложением поручить профильным управлениям службы рассчитать динамику цен основных продуктов для новогоднего стола

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил главе Росстата Сергею Галкину скорректировать методику оценки индекса салата оливье из-за кратного расхождения в оценке роста цен экспертами и Росстатом. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

В документе указывается, что отмечается значительное расхождение между публикуемой экспертами в СМИ и Росстатом информации относительно роста цен на продовольственные товары. "Таким образом, у граждан формируется неоднозначное восприятие публикуемой Росстатом оценки динамики цен на новогодний стол, в том числе на салат оливье", - указывает Даванков.

"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ оценить необходимость корректировки методики оценки "индекса оливье", публикуемой Росстатом, из-за кратного расхождения с экспертами в оценке роста цен", - написал Даванков в письме Галкину.

Он также предложил поручить профильным управлениям службы рассчитать динамику цен основных продуктов для новогоднего стола, составить "индекс новогоднего стола" и представлять его на сайте Росстата ежегодно 1 декабря по аналогии с "индексом оливье".

"Индекс новогоднего стола" может включить салат оливье, мандарины и другие продукты, которые чаще всего встречаются у граждан России на новогоднем застолье согласно данным ВЦИОМ. Таким образом, у федеральных и региональных органов власти будет время до 10 декабря для разработки комплекса мер, которые позволят сделать популярные новогодние продукты доступнее", - говорится в письме.

Ежегодно Росстат представляет информацию об изменении стоимости продуктов, необходимых для приготовления новогодних салатов - так называемый "индекс оливье". Эта статистика является показательной, поскольку салат оливье является самым популярным блюдом на новогоднем столе у россиян.