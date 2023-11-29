"Норникель" и "Астра" будут вместе разрабатывать ПО для горно-металлургической компании

Целью компании является найти замену иностранному ПО и повысить эффективность IT-решений, рассказала вице-президент по информационным технологиям Лиана Ермишина

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" и российский разработчик прикладного и системного программного обеспечения (ПО) группа компаний "Астра" подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в Telegram-канале "Норникеля". Компании совместно будут разрабатывать ПО для "Норникеля".

"Компании будут вместе разрабатывать программное обеспечение для нужд "Норникеля", искать подходы к интеграции решений и сервисов, тестировать инновации, а также заниматься популяризацией перехода на российские технологии, проводить профильные форумы и конференции", - сообщили в ГМК.

"В сотрудничестве с группой "Астра" мы стремимся обеспечить свой технологический суверенитет и гибко управлять разработкой IT-продуктов, устранять риски для бизнес-процессов благодаря выбору российского программного обеспечения", - приводятся в сообщении слова вице-президента по информационным технологиям "Норникеля" Лианы Ермишиной. По ее словам, цель "Норникеля" не только найти замену иностранному ПО, но и повысить эффективность IT-решений за счет участия в их разработке.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.