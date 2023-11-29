Дефицит бюджета Вологодской области на 2023 год снизили в 5,2 раза

Он составил 5 млрд рублей

ВОЛОГДА, 29 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Вологодской области на 2023 год увеличены на 20 млрд рублей к ранее утвержденным параметрам, до 134 млрд рублей за счет дополнительных сверхдоходов. Дефицит снижен в 5,2 раза - с 26 млрд до 5 млрд рублей, такие поправки одобрили депутаты Вологодского заксобрания.

"С учетом предлагаемых поправок в текущем году доходная часть областного бюджета составит 134 млрд рублей, расходная - 139 млрд рублей. Дефицит областного бюджета будет сокращен на 21 млрд рублей и составит 5 млрд рублей по итогам года. Все условия соглашения с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов соблюдены. Минфином поправки согласованы", - сообщила депутатам заместитель губернатора Татьяна Голыгина.

По ее словам, улучшение экономической ситуации в стране и регионе привело к досрочному исполнению бюджета на 2023 год. На 1 ноября план по собственным доходам области выполнен на 112%, в бюджет привлечено уже 11 млрд рублей дополнительных доходов. В целом по итогам 2023 года ожидается увеличение поступлений в областной бюджет на 20,3 млрд рублей к ранее утвержденным бюджетным параметрам, собственные доходы по итогам года оцениваются в 110 млрд руб.

Доходы бюджета на 2023 год с учетом ранее принятых поправок были утверждены в объеме 115 млрд рублей, расходы - 141 млрд, дефицит - 26 млрд рублей, который планировалось покрывать за счет остатков средств и сформированных резервов.

Наибольшую сумму дополнительных средств планируется привлечь в бюджет за счет налога на прибыль организаций - 16 млрд рублей, в том числе от организаций, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированных групп налогоплательщиков, - 11,6 млрд рублей. Еще 2,7 млрд рублей сверхдоходов будет получено от управления остатками средств областного бюджета на депозитах. На 1 млрд рублей увеличен план поступлений акцизов на жидкую сталь. Это обусловлено улучшением ситуации на рынке металлопроката и повышением цен на слябы (полупродукты металлургии) до 41 тыс. рублей за тонну против 30 тыс. рублей, которые были учтены при изначальном формировании бюджета. Рост объемов потребления дизельного топлива приведет к увеличению объемов поступлений акцизов на нефтепродукты на 300 млн рублей, сообщила Голыгина.

Объем безвозмездных поступлений уменьшен на 1,194 млрд рублей. Так, в связи со стабилизацией ситуации на рынке труда на 700 млн рублей снижены трансферты из федерального бюджета на социальные выплаты безработным и мероприятия по снижению безработицы. На 326 млн рублей уменьшены трансферты в связи со снижением числа получателей мер социальной поддержки, уточнен ряд других расходов. С учетом поправок безвозмездные поступления составят в 2023 году 23,6 млрд рублей.

Уточнение расходов

Скорректированы и расходы: на 312 млн рублей увеличены траты на повышение зарплаты ряду категорий бюджетников, 642 млн рублей выделено дополнительно муниципалитетам. На лекарственное обеспечение льготников направят еще 213 млн рублей, всего эта статья расходов составит в 2023 году 2 млрд рублей. Более 600 млн рублей выделено на строительство социальных объектов. Компенсации аграриям на возмещение части затрат на покупку техники и оборудования увеличены на 242 млн рублей, до 540 млн. Субсидии регионального Фонда развития промышленные на льготные займы предприятиям увеличены на 200 млн рублей.

"В 2023 году предусмотрено увеличение расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию нацпроектов в сумме 2,748 млрд рублей. Средства кредита направлены на расходы Дорожного фонда и на развитие сети учреждений культуры. Предусмотрены средства специального казначейского кредита в 500 млн рублей, они будут направлены на покупку в 2023-2024 годах 118 автобусов для межмуниципальных перевозок пассажиров. Резервный фонд области увеличен на 543 млн рублей", - сообщила замгубернатора. Большинством голосов депутатов поправки были одобрены.