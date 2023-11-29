Две компании из ДНР стали резидентами свободной экономической зоны

Речь идет о ООО "Макошь 14" и ООО "ВСМ"

ДОНЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Две компании из Донецкой Народной Республики (ДНР) - ООО "Макошь 14" и ООО "ВСМ" - стали резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионе. Они вложат более 56 млн рублей в развитие действующих производств, связанных с угольной и металлургической отраслями, сообщили ТАСС в пресс-службе минэкономразвития ДНР.

"ООО "Макошь 14" и ООО "ВСМ" заключили с публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" договоры об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Донецкой Народной Республики. Инвестиционные проекты направлены на развитие действующих производств посредством закупки оборудования и транспортных средств", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что ООО "Макошь 14", которая занимается коксующимися углями, направит 31,7 млн рублей на техоснащение и модернизацию существующего оборудования. Проект предусматривает создание 17 новых рабочих мест. Реализация этого проекта будет способствовать улучшению качества продукции компании, росту предложений на рынок коксующихся углей для энергетической, металлургической и химической промышленности ДНР.

ООО "ВСМ" планирует инвестировать 25,1 млн рублей на приобретение грузовых транспортных средств для поставок оборудования и сырья предприятиям угледобывающей, металлургической и энергогенерирующей отраслей ДНР, в том числе действующим участникам свободной экономической зоны.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано около 40 резидентов с объемом инвестиций более 30 млрд рублей.