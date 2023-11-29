ТАСС и Xinhua намерены активизировать обмен опытом в 2024 году

Стороны также согласились провести консультации по поводу организации Медиафорума БРИКС в России, которая будет председательствовать в организации в следующем году

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Старейшие информационные агентства России и Китая ТАСС и Xinhua планируют усилить обмен опытом в следующем году. Об этом в Пекине договорились генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Xinhua Фу Хуа.

Руководство главного китайского информационного агентства организовало приветственный ужин для делегации ТАСС. Кондрашов и Фу Хуа высоко оценили обновленное соглашение о сотрудничестве, подписанное агентствами в марте этого года по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, и согласились активизировать обмен делегациями, информацией и медиапродуктами.

"В следующем году ТАСС отметит 120-летнюю годовщину с момента основания агентства. Мы с большим удовольствием приглашаем наших китайских друзей в Москву отметить эту дату вместе с нами", - сказал Кондрашов. Фу Хуа принял приглашение.

Стороны также согласились провести консультации по поводу организации Медиафорума БРИКС в России, которая будет председательствовать в организации в следующем году.

Кондрашов передал Xinhua в подарок книгу "ТАСС о Си Цзиньпине". В нее вошли архивные сообщения российского информационного агентства о китайском лидере. Генеральный директор Xinhua высоко оценил эту книгу и пообещал передать ее председателю КНР.