Мастер-планирование и капремонт назвали среди основных проблем муниципалитетов

Главы муниципальных образований также обратили внимание на такие проблемные вопросы, как отсутствие взаимосвязи между планом социально-экономического развития территорий и градостроительным планированием

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главы муниципалитетов назвали основные проблемы в сфере строительства и ЖКХ в ходе "Прямого диалога" с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Среди них создание мастер-планов городов, эффективность программы капитального ремонта, а также проблема комплексной застройки территорий, сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

"Главы муниципальных образований обратили внимание на такие проблемные вопросы, как отсутствие взаимосвязи между планом социально-экономического развития территорий и градостроительным планированием. <…> Было предложено при поддержке Минстроя ввести на законодательном уровне понятие "мастер-плана". <…> Большой блок инициатив связан с повышением эффективности программы капитального ремонта, комплексной застройкой территорий, обновлением систем тепло- и водоснабжения", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко отметил, что вопросы в сфере ЖКХ и строительства являются наиболее чувствительными для муниципального сообщества. "Для эффективного решения этих вопросов необходима консолидация усилий всех уровней власти - федерального, регионального, муниципального", - подчеркнул он.

Отмечается, что к "Прямому разговору" с Файзуллиным в 2023 году подключились более 240 тыс. участников. Всего с момента запуска программы "Муниципальный диалог" представили более 80 тыс. инициатив, 61 тыс. из которых связана с темой развития сферы строительства и ЖКХ. В своем выступлении министр подчеркнул, что за 10 лет работы обновленного Минстроя ввели более 850 млн кв. м жилья, 22 млн семей улучшили свои жилищные условия, а 1,3 млн человек было расселено из аварийного жилья.

О марафоне

Марафон "Муниципальный диалог" - это масштабный проект Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, направленный на совершенствование механизма управления территориями и повышение эффективности местного самоуправления.