Производство золота в России в октябре снизилось на 26,7%

Оно снизилось 19,3% по сравнению с сентябрем, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производство золота в России в октябре 2023 года снизилось на 26,7% в годовом сравнении и на 19,3% по сравнению с сентябрем текущего года, говорится в материалах Росстата.

В целом за десять месяцев 2023 года производство золота снизилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Производство основных драгоценных металлов в РФ в октябре снизилось на 4,1% в годовом выражении.

Выпуск первичного алюминия уменьшился по сравнению с октябрем 2022 года на 0,4%, но вырос по сравнению с сентябрем 2023 года на 6,8%. Всего за январь - октябрь 2023 года выпуск алюминия увеличился на 3,7%.

Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Черная металлургия

Объем выплавки чугуна в РФ в октябре составил 4,7 млн тонн, что на 12% больше, чем в октябре 2022 года и на 5,5% больше, чем в сентябре 2023 года. За десять месяцев 2023 года произведено 45,8 млн тонн чугуна (+6,3%).

Выпуск нелегированной стали в октябре увеличился на 18,5% по сравнению с октябрем 2022 года, до 5,3 млн тонн (+5% к сентябрю 2023 года), а за январь - октябрь 2023 года произведено 50,6 млн тонн (+7,6% к аналогичному периоду годом ранее).

Производство легированной стали в октябре снизилось на 4,6%, до 1,2 млн тонн (+10,4% к сентябрю 2023 года). Всего за десять месяцев текущего года произведено 12,9 млн тонн легированной стали (-3,5% к аналогичному периоду 2022 года).

В целом металлургическое производство в России в октябре 2023 года выросло на 1,2% по сравнению как с октябрем 2022 года, так и сентябрем 2023 года. Тем не менее за десять месяцев 2023 года рост объемов выпуска составил 3,5%.