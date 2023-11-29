Бензин в России в октябре в сравнении с сентябрем подешевел в среднем на 1,6%

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 8,1%, а цены производителей - на 76,3%, сообщается в материалах Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в октябре 2023 года уменьшились на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом производители бензина в октябре снизили оптовые цены на 20%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 8,1%, а цены производителей - на 76,3%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в октябре 2023 г. в среднем по стране превышали цены производителей в 2,1 раза (в октябре 2022 года - в 3,5 раза).

В октябре снижение потребительских цен на бензин автомобильный на 1,7% и более отмечалось в 44 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего бензин подешевел в Республике Карелия и Новосибирской области - на 7,0% и 6,5% соответственно. Рост цен на бензин автомобильный наблюдался в шести субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Саха (Якутия) - на 9,9%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0,8% и 0,9% соответственно.

В октябре 2023 года по сравнению с сентябрем цены производителей на нефть возросли на 14,5% (по сравнению с декабрем 2022 года - в 2,2 раза), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 0,1% (по сравнению с декабрем 2022 года увеличились на 13,6%).