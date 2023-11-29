Огурцы в России за неделю подорожали на 9,7%

Морковь подешевела на 0,6%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Стоимость огурцов в России с 21 по 27 ноября 2023 года выросла на 9,7%, помидоров - на 1,4%, в то же время морковь подешевела на 0,6%, следует из данных Росстата.

Бананы подорожали на 0,7%, яблоки - на 0,6%, капуста белокочанная - на 0,3%, картофель - на 0,2%, столовая свекла - на 0,1%.

В среднем, по данным статистики, увеличение цен на плодоовощную продукцию в РФ составило 1,9%.

По данным Росстата, выросли цены на яйца куриные - на 4,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,6%, рис - на 0,5%, баранину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, говядину, свинину, масло сливочное и молоко стерилизованное - на 0,3%, колбасы вареные, хлеб ржаной, муку пшеничную, печенье - на 0,2%, консервы мясные для детского питания, маргарин, молоко пастеризованное, творог, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, соль поваренную - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сахар-песок - на 1%, крупу гречневую - на 0,3%, пшено и вермишель - на 0,1%.