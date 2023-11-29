Россия за 10 месяцев увеличила выпуск минеральных удобрений почти на 9%

Производство аммиака по итогам десяти месяцев перешло к росту, увеличившись на 0,4%, до 14,1 млн тонн, сообщил Росстат

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производство минеральных удобрений в РФ за январь - октябрь 2023 года выросло на 8,6%, до 21,3 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, сообщил Росстат. В октябре выпуск удобрений увеличился на 32,4% к октябрю прошлого года и на 7,9% по сравнению с сентябрем и составил 2,4 млн тонн.

Производство калийных удобрений в октябре возросло на 84,9%, до 0,9 млн тонн (рост на 3,2% по сравнению с сентябрем), за десять месяцев - на 8,4%, до 7,3 млн тонн.

Выпуск фосфорных удобрений в октябре вырос на 7,8% в годовом и месячном сравнении, до 0,4 млн тонн, за январь-октябрь производство возросло на 1,1%, до 3,6 млн тонн. Выпуск азотных удобрений за десять месяцев увеличился на 5,2%, до 10,4 млн тонн, в октябре - на 15% к октябрю прошлого года и на 12% к сентябрю этого года, до 1,1 млн тонн.

Производство аммиака по итогам десяти месяцев перешло к росту, увеличившись на 0,4%, до 14,1 млн тонн.