Выпуск легковых авто в России в октябре вырос на 58,4%

Он составил 59,2 тыс. штук, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в РФ в октябре 2023 года увеличилось на 58,4% по сравнению с октябрем прошлого года и составило 59,2 тыс. штук, следует из данных Росстата. При этом по отношению к сентябрю 2023 года производство уменьшилось на 8%.

Всего в январе - октябре 2023 года выпущено 417 тыс. легковых автомобилей, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

Выпуск грузовиков в октябре 2023 года увеличился на 51% по сравнению с октябрем прошлого года и достиг 16,6 тыс. штук, а по сравнению с сентябрем 2023 года производство снизилось на 2,9%. Всего за десять месяцев текущего года произведено 134 тыс. грузовых автомобилей (+17,6% к аналогичному периоду 2022 года).

В октябре 2023 года производство автобусов массой более 5 т возросло на 20% по сравнению с октябрем прошлого года, до 1,4 тыс. По отношению к сентябрю этого года рост составил 8,2%. Всего за январь - октябрь 2023 года собрано 11 тыс. таких автобусов, что на 9% больше, чем годом ранее.

Выпуск автобусов массой менее 5 т в отчетном месяце достиг 2,6 тыс. штук (+72,7% к октябрю 2022 года и +19,5% к сентябрю 2023 года). За 10 месяцев произведено 17,9 тыс. таких автобусов, что на 78,4% больше, чем за такой же период предыдущего года.