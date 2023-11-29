Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум

Он составил 2,9%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в октябре 2023 года снизился до 2.9% с 3% в сентябре, обновив исторический минимум, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 г. составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

Согласно статистике, общая численность безработных в России в октябре составила 2,2 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 г. составила 76,3 млн человек, из них 74,1 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,2 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

В октябре 2023 г. среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51,4%, уровень безработицы женщин (3,1%) выше уровня безработицы мужчин (2,8%). Из 2,2 млн безработных 0,9 млн составляют сельские жители, около 1,4 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,8%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,3%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 г. составил 37,9 года. Доля молодежи до 25 лет составляет среди безработных 20,5%, доля лиц в возрасте 50 лет и старше - 23,5%, а лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 29,5%.