Оборот общественного питания в России в октябре вырос на 8,3%

Он составил 256,1 млрд рублей, следует из доклада Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в октябре 2023 года вырос на 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 256,1 млрд рублей, в январе - октябре оборот увеличился на 12,5% - до 2,29 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении РФ.

"Оборот общественного питания в октябре 2023 года составил 256,1 млрд рублей, или 108,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - октябре 2023 года - 2 290,0 млрд рублей, или 112,5%", - говорится в документе.

По сравнению с сентябрем текущего года оборот ресторанного рынка в октябре повысился на 0,2%. Для сравнения: в октябре 2022 года оборот российских ресторанов в годовом выражении увеличился на 9,2%, в месячном выражении - снизился на 0,9%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов. По итогам 2022 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,35 трлн рублей.