Росстат предварительно оценил рост ВВП за девять месяцев 2023 года на уровне 2,9%

При этом обновленный прогноз предполагает рост ВВП в 2024 году на 0,5-1,5%, 1-2% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России за 9 месяцев 2023 года, по предварительной оценке, составил 2,9%, следует из данных Росстата.

Ранее Росстат предварительно оценил рост ВВП России в третьем квартале этого года на уровне 5,5% и подтвердил оценку роста показателя во втором квартале в 4,9%.

В октябре Банк России повысил прогноз по росту ВВП в 2023 году до 2-2,7% с 1,5-2,5% в сентябре. При этом обновленный прогноз предполагает рост ВВП в 2024 году на 0,5-1,5%, 1-2% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году.