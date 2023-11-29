Россия в октябре нарастила выпуск бензина на 5,5%

Он составил 3,4 млн тонн, сообщил Росстат

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия в октябре увеличила производство бензина на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,4 млн тонн, сократила выпуск дизельного топлива на 8,2%, до 6,7 млн тонн, сообщил Росстат.

При этом за десять месяцев производство бензина в РФ выросло на 3,1%, до 36,2 млн тонн, а дизельного топлива - на 4,8%, до 73,1 млн тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в октябре снизилось на 1,9% в годовом сравнении, однако выросло на 3% к сентябрю этого года. За десять месяцев производство кокса и нефтепродуктов выросло на 3,3%.

Выпуск топочного мазута в октябре увеличился на 10,1%, до 3,8 млн тонн, в январе - октябре - на 3,3%, до 34,8 млн тонн.