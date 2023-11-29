Россия снизила добычу газа за 10 месяцев на 9,6%

Она составила 430 млрд куб. м, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия в январе - октябре 2023 года снизила добычу природного газа на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 430 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча газа в октябре составила 49,2 млрд куб. м, что на 7,4% выше, чем в октябре 2022 года и на 23,8% больше, чем в сентябре 2023 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - октябре 2023 года составило 26,6 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В октябре производство СПГ составило 3 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем в октябре 2022 года, и на 10,7% выше, чем в сентябре 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - октябре выросла на 5,3%, до 88,1 млрд куб. м.

Таким образом, суммарная добыча газа в России (природный и попутный нефтяной) за 10 месяцев 2023 года снизилась примерно на 7% - до 518,1 млрд куб. м.

Прогнозы добычи газа в РФ

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила добычу газа на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м, экспорт - на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м. При этом Минэнерго ожидает дальнейшего снижения добычи в стране в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки.

Добыча газа в России в 2023 году снизится на 5%, до 642 млрд куб. м, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития. При этом, согласно базовому прогнозу, добыча газа в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало снижение добычи газа в России в текущем году до минимума с 2009 года - до 620 млрд куб. м.