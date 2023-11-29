Инвестиции в основной капитал в России выросли в январе - сентябре на 10%

Их объем составил более 20 трлн рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам января - сентября 2023 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Объем инвестиций за этот период составил более 20,017 трлн рублей.

При этом за январь - сентябрь 2022 года инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее Росстат сообщал, что по итогам первого полугодия 2023 года инвестиции в основной капитал в России увеличились на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,625 трлн рублей.