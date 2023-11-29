Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу "Мегафона" и банка "Открытие"

ПАО "МегаФон" нарушил часть 1 статьи 28 закона о рекламе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало ненадлежащей рекламу финансовых услуг банка "Открытие", распространявшейся "Мегафоном" через смс. "Мегафон" попытался обжаловать решение, но Арбитражный суд подтвердил законность выводов, сообщили журналистам в пресс-службе УФАС.

"Управление признало ненадлежащей рекламу банка - "Кредитка 120 дней без %, до 500 тыс. р.: open.ru/120d" от отправителя "Otkritie". <…> "МегаФон" с решением не согласился и обратился в суд. Между тем Арбитражный суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил законность выводов управления и отказал ПАО "МегаФон" в удовлетворении требований", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ПАО "МегаФон" нарушил часть 1 статьи 28 закона о рекламе. Согласно этой норме, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность. В рекламе эти данные отсутствовали.

Рекламодателем выступил банк "Открытие", ее распространителем - ПАО "Мегафон".

"В действиях всех рекламодателей и рекламораспространителей Санкт-Петербургское УФАС признало нарушение закона о рекламе", - добавили в пресс-службе.