Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,05-0,71%

Они опустились до 1 128,01 и 3 173,52 пункта соответственно

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду нес умеренные потери. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,71%, до 3 173,52 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,05%, до 1 128,01 пункта. Курс юаня уменьшился на 0,076%, до 12,4 рубля, доллар - на 0,79%, до 88,64 рубля, евро - на 0,86%, до 97,33 рубля.

"Активнее других снижались бумаги представителей металлургического и энергетического секторов, лучше рынка смотрелись IT-компании. Покупатели были малоактивными, несмотря на заметный повышательный импульс в нефти", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Сдерживающим фактором выступило укрепление рубля, добавил эксперт. При этом внешний фон оставался неоднозначным. "Индексы китайских бирж торговались в минусе, на европейских площадках настроение было более приподнятым. Вторая оценка ВВП США за третий квартал 2023 года - 5,2% год к году - оказалась выше предварительных 4,9%", - сообщил Бахтин.

Также в Организации экономического сотрудничества и развития спрогнозировали, что глобальный ВВП в 2023 году увеличится на 2,9%, сентябрьский прогноз предусматривал рост на 3%. В организации отметили, что темпы роста мировой экономики не восстановятся до 2025 года.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке в среду оказались акции ДВМП (+3,5%) на фоне интереса к российскому сектору морского транспорта и недооцененности этих бумаг, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal (-5,5%), "которые бросает из стороны в сторону уже несколько дней" на фоне ожидаемого обмена акций, констатировала эксперт.

Прогноз на 30 ноября

В четверг состоится пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности. 30 ноября ожидается министерская встреча ОПЕК+. На рынке ждут, что разногласия в рядах организации сгладятся и не повлияют на политику регулирования квот. Из статистики дня выделим индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг КНР и данные по темпам роста потребительских цен в еврозоны за ноябрь.

В "БКС мир инвестиций" ожидают, что на рынке РФ краткосрочно сохранится боковая формация. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 ноября - 3 150 - 3 250 пунктов, по курсу доллара - 87,5-90,5 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, 30 ноября индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 87-89 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, юань/рубль - в интервале 12,1-12,6 рубля.