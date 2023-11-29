Минэнерго ожидает долгосрочной стабилизации рынка топлива в России

Как сообщили в министерстве, РФ накопила запасы моторного топлива в объеме более 5 млн тонн

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России ожидает, что стабильное состояние рынка топлива будет долгосрочным из-за принятых ранее правительством мер, сообщили в министерстве, комментируя статистику Росстата по ценам на топливо.

"Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен предложением, общая его стабилизация - долгосрочная тенденция, результат предпринятых в сентябре - октябре мер по его поддержке", - отметили в Минэнерго.

Там добавили, что ситуация на внутреннем рынке моторных топлив, как оптовых, так и розничных, уже стабилизировалась. Это произошло по мере накапливания совокупного эффекта от мер, предпринятых для насыщения внутреннего рынка.

По данным Минэнерго, Россия накопила запасы моторного топлива в объеме более 5 млн тонн. В результате Министерство энергетики РФ отмечает снижение цен по всем видам топлива в опте.

"Цены снижаются по всем видам моторных топлив, а по летнему дизельному топливу биржевые цены снизились с сентябрьских пиков до отметок весны текущего года - почти на 25%. Именно устойчивое снижение цен, формирование товарных запасов и насыщение внутреннего рынка позволило снять большую часть запретов на экспорт, введенных в сентябре", - добавили в министерстве.

О данных Росстата

Росстат сообщил, что средние потребительские цены на бензин в России в октябре 2023 года уменьшились на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом производители бензина в октябре снизили оптовые цены на 20%.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 8,1%, а цены производителей - на 76,3%.

В октябре снижение потребительских цен на бензин автомобильный на 1,7% и более отмечалось в 44 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего бензин подешевел в Республике Карелия и Новосибирской области - на 7% и 6,5% соответственно.