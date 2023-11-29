Годовая инфляция в России с 21 по 27 ноября ускорилась до 7,54%

В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,44%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в период с 21 по 27 ноября ускорилась до 7,54% против 7,28% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 21 по 27 ноября 2023 г. на потребительском рынке инфляция составила 0,33%, год к году - 7,54%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,44%. На продукты питания без учета плодоовощной продукции цены выросли на 0,26%. На плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились: ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов, замедлился рост цен на легковые автомобили. В секторе услуг цены выросли на 0,72% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.