В Ульяновской области поставки по итогам бизнес-миссий в регионы достигли 1,5 млрд рублей

Губернатор региона Алексей Русских отметил, что по итогам работы удалось выстроить порядка 600 производственных цепочек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Общая стоимость поставок продукции по итогам заключенных контрактов Ульяновской области с другими регионами, а также с Белоруссией и Узбекистаном в сфере промышленной кооперации с первого квартала 2022 года оценивается почти в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Алексей Русских.

"Заключено более 300 контрактов. <…> Продукции произведено и оказано услуг более чем на 1 млрд рублей, а точнее - около 1,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Русских добавил, что по итогам работы удалось выстроить порядка 600 производственных цепочек. "И по ним уже идет работа между предприятиями Ульяновской области и регионами, которые мы посетили", - пояснил он.

Губернатор уточнил, что делегация Ульяновской области с бизнес-миссиями объехала практически все Поволжье и даже уже вышла за его пределы. "Активно работаем с Беларусью, с Узбекистаном активно работаем. И причем эта работа дает очень хорошие результаты", - отметил он.

По словам Русских, достигнута договоренность с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о бизнес-миссии в регион делегации Ульяновской области в декабре. "Наши производственники видят в этом большой потенциал, учитывая то, что Челябинская область - это промышленно очень сильно развитый регион. Я уверен, что привезем оттуда также очень много договоров и контрактов, которые положительно повлияют на экономику как нашей Ульяновской области, так и на Челябинскую", - считает глава региона.

Губернатор также сообщил, что в 2024 году планируется посетить с бизнес-миссиями Московскую, Кировскую и Самарскую области. Кроме того, запланированы поездки делегации в Оренбургскую, Тульскую и Свердловскую области. "С Самарской [областью] мы соседи, и очень большая работа у нас ведется с крупными предприятиями Самарской области, в первую очередь, конечно же, с "Автовазом". Но тем не менее, дальше будем смотреть, какие могут быть взаимовыгодные цепочки", - сказал собеседник агентства.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.