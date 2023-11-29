Текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, указали в Минэнерго

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,6 млн баррелей и на 24 ноября составили 449,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 19:42 мск февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,75% - до $82,27 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе - на 0,82%, до $77,17 за баррель.