В МЭР сообщили о росте ВВП в январе - октябре на 3,2% в годовом выражении

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2023 году ожидается на 2,8%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВВП РФ в январе - октябре вырос на 3,2% в годовом выражении, в октябре на 5% год к году. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития России.

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% (в сентябре 5,6%), а уровень двухлетней давности - на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% после 0,5% месяцем ранее, - отмечается в обзоре. - В целом за 10 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2%, к уровню двухлетней давности на 1,1%".

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития России, рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на 2,8%. Глава ведомства Максим Решетников в ноябре заявил, что рост экономики может быть выше прогнозных показателей и превысить 3%.--0--бцл/бди