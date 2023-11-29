Эксперт: тренд на высокие зарплатные предложения в России будет сохраняться

По данным Росстата, рост средней номинальной заработной платы в сентябре 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 13,6%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Тренд на увеличение зарплатных предложений в России наблюдается в течение всего 2023 года, и он будет сохраняться. Такое мнение выразил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

По данным Росстата, рост средней номинальной заработной платы в сентябре 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 13,6%. Реальные зарплаты выросли на 7,2%.

"Высокие зарплатные предложения будут сохраняться. Такая ситуация остается благоприятной в том числе для тех, кто ранее не рассматривал возможность трудоустройства или испытывал сложности с поиском работы", - сказал он журналистам.

Платыгин отметил, что ситуация на рынке труда продолжает оставаться благоприятной для соискателей. По его словам, при низкой безработице, которая в октябре по методологии МОТ обновила исторический минимум - 2,9%, работодатели конкурируют за соискателей, увеличивают зарплатные предложения. "Этот тренд наблюдается в течение всего года, что способствует и росту доходов. За 9 месяцев 2023 года среднедушевые доходы выросли по сравнению с январем - сентябрем 2022 года на 10,5%", - добавил он.

Гендиректор ВНИИ отметил, что высокие зарплатные предложения сохраняются в производственном секторе, IT-сфере, строительстве, логистике. Также, по его словам, остаются востребованными специалисты в сфере промышленности - инженеры и технологи, квалифицированные рабочие.