Минсельхоз планирует рассмотреть вопрос об обнулении пошлин на импорт яиц

Срок возможного обнуления составляет шесть месяцев, заявили в министерстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России планирует рассмотреть вопрос об обнулении пошлин на импорт куриных яиц сроком на полгода, сообщили в пресс-службе министерства.

"Подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержана инициатива об установлении тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Также планируется рассмотреть вопрос об обнулении импортных пошлин на яйцо куриное сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, по ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен в этом году ниже инфляции. Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, ряду овощей, таких как картофель, лук, свекла. Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса отмечается повышение цен на продукцию птицеводства. В этой связи выработан комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.

В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов выпуска для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте. Подготовлены изменения, предусматривающие с 1 декабря 2023 года расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств.

В министерстве напомнили, что также ведется совместная работа с Минпромторгом по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице. Кроме того, ФАС России проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур, а также совместно с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо.

По мнению ведомства, принимаемые меры позволят сохранить доступность птицеводческой продукции для потребителей.