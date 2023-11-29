Путин рассказал о прогрессе "Сибура" после отказа западных партнеров

Президент подчеркнул, что такого результата необходимо достичь по всем направлениям, "насколько это возможно, но стремиться к этому нужно"

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибур" благодаря уходу с российского рынка немецкого партнера смогла развить и восполнить необходимые технологические компетенции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

11 октября глава государства рассказал о том, как посетил два крупных предприятия, работающих в области газа и газохимии на Дальнем Востоке, куда технологическое оборудование поставлялось немецкой компанией Linde, которая была явным технологическим лидером по этому направлению деятельности.

"А потом компания ушла, [один из руководителей компании "Сибур"] говорит, что нам это сдвинуло проект на полгода вправо, но мы все сделали. И теперь у них (Linde - прим. ТАСС) две трети здания, где работал высококвалифицированный менеджмент, уже вечером не горит - пришлось уволить в значительных количествах сотрудников", - сказал Путин.

"Мы развили те компетенции, которые были у наших партнеров, и теперь мы становимся инженерным центром, к которому обращаются практически со всего мира, потому что есть и первичный источник сырья, и технологии наработали", - охарактеризовал президент прогресс "Сибура".

Путин подчеркнул, что такого результата необходимо достичь по всем направлениям, "насколько это возможно, но стремиться к этому нужно". Президент заверил, что переговорит с руководством "Сибура", если компании понадобится поддержка со стороны государства.